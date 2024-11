Kışın cilt sağlığı nasıl korunur?

CİLT KURULUĞUNU ÖNEMSEYİN



Cilt kuruluğu yaşınız ilerledikçe atar. Özellikle soğuk havanın da etkisiyle daha fazla kurur. Kuruya ciltte birçok cilt problemi ortaya çıkar.Ciltte görülen kuruluk, rahatsız edecek ölçüde kaşıntıya neden olabiliyor. Öyle ki bu nedenle hastaneye başvuranlarla karşılaşabiliyoruz. Kimi zaman kaşıntılara bağlı yaralar oluşabiliyor. Düzenli kullanılan nemlendiricilerle cildin kuruluk sorunu giderildiğinde bu şikayetler sona eriyor. Ayrıca cilt kuruluğu artışı nedeniyle egzamaların yanı sıra, kışın güneş ışığının azalması nedeniyle sedef hastalığında da alevlenmeler olabiliyor.



SOĞUKTAN KORUMAK ÖNEMLİ



Derinin üst tabakasında soğuk havanın çatlama, kalınlaşma gibi olumsuzluklara neden oluyor. Vücudun açıkta kalan kısımlarının bere, eldiven ve kıyafetlerle korunması gerekiyor. Kışın en çok görülen sorunlardan biri de kılcal damar çatlaması oluyor. Bu soruna, soğuktan sıcak ya da sıcaktan soğuk ortamlara geçişlerde damarsal yapının ortamın sıcaklığına uyum sağlayamaması neden olmaktadır. Ciltte yanma ve kızarıklık şeklinde vücudun genellikle açıkta kalan kısımlarında özellikle yüzde karşılaşılmaktadır. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu ortam ısısını iyi ayarlamak ve cilt tipine uygun olarak kullanılan nemlendiriciyi daha yoğun kullanmaktır. Klima ve ısıtıcı gibi işyeri tipi ısınma, cildi fazlasıyla kurutacağından nemlendirici daha sık kullanılmalıdır.



HER MEVSİM BOL SU İÇİN



Su tüketimi cilt sağlığı için çok önemlidir. Cildin nem dengesini koruyabilmek için bol su içmeniz gerekir. Su içmek her mevsim gereklidir. Cildin nemini korumak için gerekli olan su, mevsim değişimiyle ortaya çıkan ciltteki kurulukla başa çıkmak için de yeterince tüketilmelidir. Bu nedenle her gün vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeye özen gösterin. Uzmanlar genellikle 8-10 bardak su tüketiminin yeterli olabileceğini söylüyor.



CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT!



Cilt temizliğini cildinize uygun olan doğru ürünlerle yapamanız gerekiyor. Ayrıca bu ürünleri doğru bir sıralamayla cilde uygulamak da büyük önem taşıyor. Aşırı sıcak duş ve sauna gibi ortamlardan ciltte kuruluğa yol açtığı için uzak durulmalı. Duşta ve günlük el-yüz temizliğinde deriyi kurutmayan temizleyiciler kullanılmalı. Kuru bir cilt tipi içinse nemlendirici özelliği olan temizleyiciler önerilmektedir. Su kullanımda çok sıcak olmamasına dikkat edilmeli, duş süresi mümkünse 10 dakikayı geçmemelidir.



NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN



Kış mevsimde cildin nem dengesini korumak için cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Gerginleşmeye başlayan ciltte kuruma başlıyor demektir. Parlaklığını yitiren ciltte seramitli nemlendiriciler parlaklığın kazanılmasına yardımcı olur. Duş sonrası yüz ve vücut için cilt tipine uygun nemlendirici losyonlar, kremler kullanılmalıdır. Özellikle günlük yaşamda sürekli yıkanan eller için her yıkama sonrasında nemlendirici kullanılmalı, ürünlerin içerisinde vitamin A, C, E gibi antioksidan içerenler seçilmelidir.



KIŞIN CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN



Genellikle sadece yaz mevsiminde güneş kremi kullanmak tercih edilir. Ancak cildinizi her mevsim güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumalısınız. Dolayısıyla kış aylarında da dışarı çıkarken güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin.Güneş, ciltte yaşlanma, leke ve kırışıklıkların en büyük nedenidir. Bu nedenle kızarma ve hassasiyet sorunu olan ciltlere yönelik ürünler tercih edilmeli, güneş koruyucu seçerken ise cilt hastalıkları uzmanında görüş alınmalıdır.