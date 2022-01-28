Haftanın filmleri (28 Ocak 2022)

Anka

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", çocukluğunda ailesini bir kaza sonucu kaybeden Murat'ın, yıllar içinde bir yandan bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan araba yarışlarında ismini duyurmasını anlatıyor.

Yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Filinta" ve "Halka" dizilerinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

Filmde, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel başrolleri paylaştı. Yarış sahnelerinde ise aksiyon yönetmeni Marc Schölermann ile çalışıldı.

Anka fragmanı