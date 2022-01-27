Ayı Kardeşler: Macera Parkı fragmanı

Leon Ding'in yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Macera Parkı", Briar, Bramble ve Oduncu Vick'in yeni açılan Vahşi Hayat isimli macera parkında yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Filmin seslendirmelerini Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Talha Sayar üstlendi.
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Haberler 27.01.2022 - 16:56| Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:59
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