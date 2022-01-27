Ayı Kardeşler: Macera Parkı fragmanı

Leon Ding'in yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Macera Parkı", Briar, Bramble ve Oduncu Vick'in yeni açılan Vahşi Hayat isimli macera parkında yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Filmin seslendirmelerini Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Talha Sayar üstlendi.

Haberler 27.01.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:59

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