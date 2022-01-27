Drive My Car fragmanı

Japonya'nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne giren "Drive My Car"ın yönetmenliğini Ryusuke Hamaguchi üstlendi. Film, katıldığı festivallerden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri aldı.

Haberler 27.01.2022 - 16:57 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:59

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