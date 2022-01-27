Hadi Be! fragmanı

Komedi filmi "Hadi Be!", arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan Tevfik'in hikayesini anlatıyor. Oğuz Yalçın'ın yönettiği filmde, Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur oynadı.

Haberler 27.01.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:49

SANAT HABERLERİ