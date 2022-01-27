Hadi Be! fragmanı

Komedi filmi "Hadi Be!", arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan Tevfik'in hikayesini anlatıyor. Oğuz Yalçın'ın yönettiği filmde, Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur oynadı.
Abone ol
Paylaş
Haberler 27.01.2022 - 16:45| Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.