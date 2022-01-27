Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 fragmanı

Yerli animasyon filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise Kaptan Pengu önderliğindeki grubun, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsündeki kayıplar, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik sorunuyla ilgilenmesini işliyor.

Haberler 27.01.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:52

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