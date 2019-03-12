Günün öne çıkan 10 haberi (12 Mart 2019)
ntv.com.tr
12 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "İSTANBULLUYA 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRACAK"
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak" dedi.
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2. GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI AÇILDI (İŞTE MERAK EDİLENLER)
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda 2013 yılından bu yana süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. 76.6 kilometrelik hat bugün açıldı. Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları sona erdi. 76.6 kilometrelik hat bugün açıldı. Yeni hatla aradaki ulaşım süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inecek.
CUMHURBAŞKANI GEBZE BANLİYÖ TRENİ'NDE (63 KM'LİK GÜZERGAH HİZMETE GİRDİ)
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3. MANSUR YAVAŞ İDDİALARA YANIT VERDİ
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hakkındaki "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik, şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Yani burada asıl mağdur benim" dedi.
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4. "YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"
Bursa'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bizim yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var; kavgacı, birbirini kötüleyen siyaset anlayışına değil. Belediye başkanı adayı seçildi. Bekle, bekle, bekle seçimlere bilmem kaç gün kaldı, 'Efendim hakkında soruşturma açacağız.' Aç kardeşim, istediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız biz" ifadelerini kullandı.
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5. "MAĞDUR OLMAMAK İÇİN SORGULAYIN" (TATİLCİLERE UYARI)
Ticaret Bakanlığı'nca, vatandaşların paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu sorgulamalıdır denildi.
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6. İRLANDA'DAN YENİ BREXIT ANLAŞMASINA ONAY
İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Leo Varadkar Dublin'de düzenlediği basın toplantısında, Brexit'in kendileri için "aylardır bir kara bulut" olduğunu ifade ederek, İngiltere Parlamentosu'ndan çıkacak olumlu sonucun güveni yeniden tesis edebileceğini söyledi.
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7. AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA BUGÜN TÜRKİYE RAPORU TARTIŞILACAK
Avrupa Parlamentosu'nda yarın oylanacak Türkiye raporunun bu yılki ana mesajını "AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması çağrısı" oluşturuyor. Oturumda ABD Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar adına görüş belirtilecek. Raporda Avrupa Parlamentosu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "etkili bir ortaklık" temelinde "yeniden tanımlanmasını" istiyor.
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8. APPLE, NETFLIX'E RAKİP OLUYOR (TARİH VERDİ)
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Netflix’e rakip olacak platformunun lansman tarihi belli oldu. Apple'ın 'It's show time' (Şov zamanı) sloganı ile duyurduğu lansmanın 25 mart'ta yapılacağı açıklandı. Lansman Kaliforniya Cupertino'daki APple Campus'te yapılacak.
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99. HAKAN: MUHAFIZ'IN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yayınlanan özel görüntülerde dizinin 2. yeni sezonunun 26 Nisan'da izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
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10. GAL GADOT'TAN NETENYAHU'YA TEPKİ
Wonder Woman'ı canlandıran İsrailli aktris Gal Gadot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İsrail sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir” sözlerine tepki göstererek “Komşunu kendin gibi sev” mesajı yayımladı.