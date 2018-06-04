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Günün öne çıkan 10 haberi (4 Haziran 2018)

ntv.com.tr

4 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...

  • 1

    BAHÇELİ’DEN AF AÇIKLAMASI

    MHP lideri Bahçeli, "Af çıkarılması ile ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım düşünülemez" açıklamasını yaptı.

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  • 2

    ABD İLE MENBİÇ MUTABAKATINDA NE VAR?

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşmenin en önemli maddesi Menbiç. Tarafların Ankara'da vardığı mutabakatın, anlaşmaya dönüştürülmesi bekleniyor. Peki mutabakatta ne var?

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  • 3

    İNCE: HAYVANI URUGUAY’DAN GETİRİYORSUN AYRAN NASIL MİLLİ

    Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayranı yerli milli içecek olarak tanımlamasını eleştirdi. İnce hayvanın ve yemin yurtdışından getirildiğini belirtti.

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  • 4

    ACUN ILICALI’DAN ALİ KOÇ’A DESTEK

    Sosyal medyadan Ali Koç için paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Gönülden başarılar dilerim. Hayallerini gerçekleştireceğinden ve Fenerbahçe’yi gönlümüzdeki hedeflere taşıyacağından şüphem yok" mesajını yayınladı.

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  • 5

    KILIÇDAROĞLU – AKŞENER GÖRÜŞMESİ

    CHP ve İYİ parti liderleri bir araya gelerek 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme nasıl geçiş adımlarını konuştu. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na yol haritası önerdi.

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  • 6

    DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (4 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

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  • 7

    ONUR ÖZCAN'DAN KÖTÜ HABER

    İstanbul Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetmiş. 3 kişi kurtarılmıştı, kaybolan Onurcan Özcan'ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Genç müzisyenin cesedine ulaşıldı.

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  • 8

    BURHAN DOĞANÇAY’IN ESERİNE 757 BİN TL

    Burhan Doğançay’ın “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından olan 1982 tarihli “Big Spiderweb” 757 bin TL’ye satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu. (51. Beyaz Müzayede)

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  • 9

    HİSSEDARLAR MUSK’I GÖREVDEN ALMAYI OYLAYACAK

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları yarın Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oylayacak.

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  • 10

    AYKUT KOCAMAN İSTİFA KARARI ALDI

    Aykut Kocaman istifa etmeye karar verdi. Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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