Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020)

ntv.com.tr 22.06.2020 - 17:08 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:47
Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ada konseyinde konuşurken, yeni sezonda yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirterek "Lütfen başvurmayın" uyarısında bulundu.
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri
Kariyerinin başından bu yana rol aldığı 50'yi aşkın filmin 21'iyle dünyanın en prestijli sinema ödülleri olan Oscar'a aday gösterilen Meryl Streep, bugün yeni yaşını kutluyor. İşte 71. yaşına özel, 3 Oscar ödülü kazanan ve Oscar'ın Altın Kızı olarak nam salan usta oyuncunun tarihe geçen filmleri, IMDb puanları ve canlandırdığı karakterler...
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor’ın dün akşamki bölümünde ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takımdan Survivor Barış ile kırmızı takımdan Survivor Sercan final etabında yarıştı. Nefesleri kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında ise ikinci eleme adayı belli oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...
İngiltere veliaht Prensi William 38’inci doğum gününü kutladı
İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. William'ın doğum günü kutlaması için kraliyetin sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafları paylaşıldı.
Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi
Bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Oscar’a aday olan Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği For Sama (Sama İçin) belgeselinin En iyi Uzun Metraj film seçildiği gecede 26 bin euro ödül dağıtıldı. İşte Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin tüm kazananları...
Rebel Wilson: Yapımcılar daha kilolu olayım diye bana çok para ödedi
Pitch Perfect, Bridesmaids ve Jojo Rabbit gibi filmleriyle tanınan oyuncu Rebel Wilson, yapımcıların daha fazla kilolu olması için kendisine “çok para ödediğini” söyledi.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı
Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya ile çekilmiş fotoğraflarını arka arkaya paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Megastar, "Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar" ifadesini kullandı.
Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor
13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisi yıldızı Brandon Flynn’in başrolde olduğu Looks That Kill’den ilk görüntüler yayınlandı. Filmde Flynn, doğuştan gelen tıbbi durumu nedeniyle baktığı herkesin ölümüne yol açan bir karaktere hayat veriyor.
YTB'nin Sandıktaki Fotoğraflar sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile hikayelerinden oluşan 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisinin 2'ncisi Ankara Garı'nda açıldı.
Justin Bieber'dan cinsel taciz iddiasına kanıtlı yanıt
Hakkında cinsel taciz iddiasında bulunulan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, suçlamalara, bulunduğu yeri kanıtlama amacıyla fatura ve belgelerle yanıt verdi. Bieber, iddiaları yargıya taşıyacağını da belirtti.
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor
Survivor Merve olarak tanınan milli atlet Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne övgü
Hollywood’un ünlü yıldızları, ABD’li usta oyuncu Harvey Keitel, Oscar'lı oyuncu Helen Mirren, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford ve başarılı oyuncu John Savage, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne övgüler yağdırdı. Ünlü yıldızlar, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
Kadın fotoğrafçıları bir araya getiren Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması ‘Hayata Dair’ olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi “Sevgi” adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. İşte Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...
Sahnede stand up yaparken düşen komedyen DL Hughley'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Gösteri esnasında sahnede bayılan ABD'li komedyen Darryl Lynn Hughley, corona'ya yakalandığını öğrendi. İşte Hughley ile ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Rap şarkıcısı Killa Hakan'ı yeni imajıyla kimse tanıyamadı
Ünlü rap şarkıcısı Killa Hakan, kendisiyle özdeşleşen gözlük ve bandanasını çıkararak poz verdi. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği rap'çi yeni görüntüsüyle sosyal medyada trendler arasına girdi.
Hande Ataizi içini döktü: Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni
Altı yaşındayken babası tarafından terk edilen oyuncu Hande Ataizi, Babalar Günü'nde yaptığı Instagram paylaşımıyla babası hakkında hiç anlatmadıklarını anlatarak, "Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni" ifadesini kullandı.
Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu
Yeşilay’ın bu yıl “Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi” temasıyla düzenlediği 4’üncü Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın ödül töreni online olarak gerçekleştirildi.
Oyuncu Enis Fosforoğlu vefatının 1. yılında anıldı
Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Enis Fosforoğlu, vefatının birinci yılında siyasetçi ve sanatçı dostları tarafından anıldı.
4. Afiş Tasarım Yarışması'nın kazananları açıklanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi, 24 Haziran'da açılacak.
Disneyland Paris 15 Temmuz’da ‘kademeli olarak’ yeniden açılacak
Fransa'da ünlü eğlence merkezi Disneyland Paris'in 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacağı duyuruldu.
Karadeniz’in Efes’i Tieion Antik Kenti'ne bir yılda 250 bin ziyaretçi
Karadeniz’in Efes’i olarak anılan Tieion Antik Kenti’ni bir yılda 250 bin kişi ziyaret etti.