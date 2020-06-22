Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020)

22 Haziran 2020 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 22.06.2020 - 17:08 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:47

Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 1

Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ada konseyinde konuşurken, yeni sezonda yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirterek "Lütfen başvurmayın" uyarısında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 2

71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri

Kariyerinin başından bu yana rol aldığı 50'yi aşkın filmin 21'iyle dünyanın en prestijli sinema ödülleri olan Oscar'a aday gösterilen Meryl Streep, bugün yeni yaşını kutluyor. İşte 71. yaşına özel, 3 Oscar ödülü kazanan ve Oscar'ın Altın Kızı olarak nam salan usta oyuncunun tarihe geçen filmleri, IMDb puanları ve canlandırdığı karakterler...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 3

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor’ın dün akşamki bölümünde ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takımdan Survivor Barış ile kırmızı takımdan Survivor Sercan final etabında yarıştı. Nefesleri kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında ise ikinci eleme adayı belli oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 4

İngiltere veliaht Prensi William 38’inci doğum gününü kutladı

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. William'ın doğum günü kutlaması için kraliyetin sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafları paylaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 5

Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi

Bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Oscar’a aday olan Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği For Sama (Sama İçin) belgeselinin En iyi Uzun Metraj film seçildiği gecede 26 bin euro ödül dağıtıldı. İşte Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin tüm kazananları...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 6

Rebel Wilson: Yapımcılar daha kilolu olayım diye bana çok para ödedi

Pitch Perfect, Bridesmaids ve Jojo Rabbit gibi filmleriyle tanınan oyuncu Rebel Wilson, yapımcıların daha fazla kilolu olması için kendisine “çok para ödediğini” söyledi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 7

Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı

Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya ile çekilmiş fotoğraflarını arka arkaya paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Megastar, "Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar" ifadesini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 8

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor

13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisi yıldızı Brandon Flynn’in başrolde olduğu Looks That Kill’den ilk görüntüler yayınlandı. Filmde Flynn, doğuştan gelen tıbbi durumu nedeniyle baktığı herkesin ölümüne yol açan bir karaktere hayat veriyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 9

YTB'nin Sandıktaki Fotoğraflar sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile hikayelerinden oluşan 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisinin 2'ncisi Ankara Garı'nda açıldı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 10

Justin Bieber'dan cinsel taciz iddiasına kanıtlı yanıt

Hakkında cinsel taciz iddiasında bulunulan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, suçlamalara, bulunduğu yeri kanıtlama amacıyla fatura ve belgelerle yanıt verdi. Bieber, iddiaları yargıya taşıyacağını da belirtti.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 11

Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor

Survivor Merve olarak tanınan milli atlet Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 12

Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne övgü

Hollywood’un ünlü yıldızları, ABD’li usta oyuncu Harvey Keitel, Oscar'lı oyuncu Helen Mirren, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford ve başarılı oyuncu John Savage, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne övgüler yağdırdı. Ünlü yıldızlar, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 13

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kadın fotoğrafçıları bir araya getiren Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması ‘Hayata Dair’ olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi “Sevgi” adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. İşte Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 14

Sahnede stand up yaparken düşen komedyen DL Hughley'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Gösteri esnasında sahnede bayılan ABD'li komedyen Darryl Lynn Hughley, corona'ya yakalandığını öğrendi. İşte Hughley ile ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 15

Rap şarkıcısı Killa Hakan'ı yeni imajıyla kimse tanıyamadı

Ünlü rap şarkıcısı Killa Hakan, kendisiyle özdeşleşen gözlük ve bandanasını çıkararak poz verdi. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği rap'çi yeni görüntüsüyle sosyal medyada trendler arasına girdi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 16

Hande Ataizi içini döktü: Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni

Altı yaşındayken babası tarafından terk edilen oyuncu Hande Ataizi, Babalar Günü'nde yaptığı Instagram paylaşımıyla babası hakkında hiç anlatmadıklarını anlatarak, "Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni" ifadesini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 17

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu

Yeşilay’ın bu yıl “Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi” temasıyla düzenlediği 4’üncü Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın ödül töreni online olarak gerçekleştirildi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 18

Oyuncu Enis Fosforoğlu vefatının 1. yılında anıldı

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Enis Fosforoğlu, vefatının birinci yılında siyasetçi ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 19

4. Afiş Tasarım Yarışması'nın kazananları açıklanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi, 24 Haziran'da açılacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 20

Disneyland Paris 15 Temmuz’da ‘kademeli olarak’ yeniden açılacak

Fransa'da ünlü eğlence merkezi Disneyland Paris'in 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacağı duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020) - 21

Karadeniz’in Efes’i Tieion Antik Kenti'ne bir yılda 250 bin ziyaretçi

Karadeniz’in Efes’i olarak anılan Tieion Antik Kenti’ni bir yılda 250 bin kişi ziyaret etti.

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