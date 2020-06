Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020)

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor

13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisi yıldızı Brandon Flynn’in başrolde olduğu Looks That Kill’den ilk görüntüler yayınlandı. Filmde Flynn, doğuştan gelen tıbbi durumu nedeniyle baktığı herkesin ölümüne yol açan bir karaktere hayat veriyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU