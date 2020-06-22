Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2020)

Hande Ataizi içini döktü: Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni

Altı yaşındayken babası tarafından terk edilen oyuncu Hande Ataizi, Babalar Günü'nde yaptığı Instagram paylaşımıyla babası hakkında hiç anlatmadıklarını anlatarak, "Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni" ifadesini kullandı.

HABER DETAY - TIKLA OKU