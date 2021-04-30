Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021)

30 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

30.04.2021 - 17:16

Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 1

Irina Shayk'ın sokak stili

Dünyaca ünlü model Irina Shayk New York sokaklarında görüntülendi. İki gün üst üte görüntülenen Shayk kızını gezdirirdi diğer gün ise Bradley Cooper ile buluştu.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 2

Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz

Oksijen ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle, pandeminin başlangıcından bu yana en ölümcül gününü yaşayan Hindistan'da ünlü isimleri öfte var. Can çekişen ülkede, yurt dışına tatile giden Bollywood yıldızlarına tepki yağıyor.


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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 3

Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para

Birleşik Kralık'ta bugüne kadarki en büyük madeni para üretildi. 10 kilo ağırlındaki altın paranın yapılması 400 saati buldu. Madeni paranın üzerinde Kraliçe Elizabeth'in 10 canavarının figürleri yer alıyor. Bu canavarlar Elizabeth'in soyağacını temsil eden on hanedan heykeli olarak biliniyor. 

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 4

Tecavüz davasında Cristiano Ronaldo’ya 56.5 milyon sterlin tazminat talebi


Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya yöneltilen tecavüz davasında, davacı eski model Kathryn Mayorga’nın tam 56.5 milyon sterlin tazminat talep ettiği ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 5

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da. En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 6

Nusret Amerika'daki beşinci restoranını Beverly Hills'te açtı

6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24’üncü restoranı Beverly Hills’te açtı. Nusret, bu restoran açılışıyla birlikte Amerika'daki sayıyı 5'e yükseltti.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 7

Halil Sezai: Hapishane iyi geldi


Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve 43 gün cezaevindekalan Halil Sezai Paracıkoğlu "Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 8

Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı

Yıldız şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerinin çalınmasının ardından köpekleri polise teslim eden kadın tutuklandı.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 9
Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması

Justin Bieber, saçına rasta yaptırması üzerine kültürel temellük* eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 10

Eski milli futbolcu Christoph Metzelder suçunu itiraf etti

Çocuklara yönelik cinsel suç videosu bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermekle suçlanan eski milli futbolcu Christoph Metzelder, suçunu itiraf etti. Metzelder, mahkemede "Derin ahlaki bir suç işledim, verilen cezayı kabul ediyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 11

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım

Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası sessizliğini bozdu. Survivor İsmail "Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 12

Kirk Douglas’ın eşi yapımcı Anne Douglas hayatını kaybetti

Michael Douglas'ın üvey annesi, usta oyuncu Kirk Douglas’ın eşi Anne Douglas hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 13
Melisa Sözen: Sağ salim geride bıraktık

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin ile birlikte hastılığı geride bıraktıklarını açıkladı. İşte Sözen'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...


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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 14

Buse Terim'den bir dava daha

Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 15

Oprah Winfrey travmatik geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey Türk doktor Mehmet Öz’ün TV programına katıldı ve çocukluğunda aile içi şiddete uğradığını anlattı. Oprah Winfrey çocukluğunda bir dönem birlikte yaşadığı büyükannesinin kendisini sopayla, kamçıyla dövdüğünü söyledi ve “Hâlâ acı çekiyorum” dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 16

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına


Koreograf olmak istemesine rağmen 2004 yılında İsrail Güzeli seçilmesiyle hayatı değişen Gal Gadot kariyerine modellik ile başladı. Planlarının aksine hukuk okumasına rağmen İsrail ordusundaki 2 yıllık zorunlu hizmeti, yapımcı ve yönetmen Justin Lin'in ilgisi çekmekle kalmadı ona Hollywood kapılarını ardına kadar araladı. Hızlı ve Öfkeli'deki rolüyle adına duyuran Gadot, DC Evreni'nde canlandırdığı Wonder Woman kakarteri ile kariyerinde zirve yaptı. Sinemadaki güçlü kadın rolünün temsilcileri arasında gösterilen ve son yılların en çok kazanan oyuncuları arasında olan Gal Gadot, bugün 36. doğum gününü kutluyor. İşte 36. yaşına özen Gal Gadot'un filmlerinden ve kırmızı halı görünümlerinde öne çıkan fotoğlar ve hakkında merak edilenler.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 17

Eurovision'da yarı final ve final seyirci

liRotterdam kentinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması’nı yapımcı ve proje yöneticilerinin prova ve final bölümleri için sınırlı sayıda seyirciyle düzenleme önerisine Hollanda Hükümeti'nin yeşil ışık yaktığı bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 18

Mersin'deki mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu


Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir mağarada yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen figürler bulundu. Kayaların üzerine çizilmiş hayvan figürleri arkeologları heyecanlandırdı.


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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 19

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Kağıt Ev’, 26 Nisan Pazartesi günü Star’da. işte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 20

Luca fragmanı

Pixar ve Disney ortaklığında hayata geçirilen yeni nesil animasyon filmi Luca'dan fragman paylaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 21

Şehrazat ile Acun Ilıcalı arasındaki davada karar

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, eserlerinin televizyon programlarında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı alacak davasında mahkeme, tarafların uzlaşma sağlaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 22

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini ayağa kaldırılıyor


Afynkarahisar'da Hitit, Roma ve Selçuklu döneminden eserlerin bulunduğu, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini köyünün önemli bir turizm destinasyonu ve cazibe merkezi olması için başlatılan projede sona gelindi.


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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 23

Karslı kadınlar ramazan ayında tandırları yöresel lezzetler için yaktı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve tandırda hazırlanan kaz, pişi ve keteler, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Tandır kullanımının yaygın olduğu Kars'ın Akyaka ilçesindeki kadınlar, ramazan ayında imece usulü tandırda yemek hazırlama geleneğini yüzyıllardır yaşatıyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 24

Türkiye'nin iki kültür varlığı daha Dünya Geçici Miras Listesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırları'nın Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendiği duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 25
Günlük burç yorumları (30 Nisan 2021)

Güneş, Uranüs denilen canlı bomba ile el ele. Kalp sorunlarına, tansiyona ve olaylara açık bir gün.

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Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021) - 26
Survivor'da ödül oyunu kim kazandı, İsmail Balaban ne yaptı? (29 Nisan 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, İsmail Balaban annesi ve nişanlı hakkında neler söyledi sorularının cevapları belli oldu. Berkay ve Batuhan'ın kaptan seçildiği Survivor son bölümde ödül oyununu da Anlat Bakalım'ı da gönüllüler takımı kazandı. İletişim ödülü sonrası annesiyle konuşmasıyla gündem olan İsmail Balaman ise zor durumda olduğunu açıkladı ve ailesine mesaj gönderdi.

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