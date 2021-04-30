Magazin ve sanat turu (30 Nisan 2021)

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin ile birlikte hastılığı geride bıraktıklarını açıkladı. İşte Sözen'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...