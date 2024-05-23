Sağlık turizminin gözdesi saç ekimi: Türkiye'ye gelen hasta sayısı azaldı mı?
Türkiye saç ekiminde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık turizminde saç ekiminin önemli bir payı var. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerindeki yüksek fiyatlar turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinde önemli rol oynuyor. Öyle ki, her sene ortalama 500 bin saç ekimi yapılıyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Alihan Sönmez)
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