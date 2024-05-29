Ergenlik döneminde çocuk-ebeveyn ilişkileri: Doğru yaklaşım nasıl olmalı?
Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızıyla olan kavgasını sosyal medyadan paylaştı. Akkaya da kızı da birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia etti. Paylaşımlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kız, devlet koruması altına alındı. Peki, ergenlikte çocuk-ebeveyn ilişkisi nasıl olmalı? Soyal medyanın bu ilişkilere etkileri neler? Psikolog İpek Aykol, NTV yayınında konuya ilşkin merak edilen soruları yanıtladı.
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