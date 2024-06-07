Yapay tatlandırıcıda kalp krizi riski
Cikletten diş macununa kadar pek çok üründe yapay tatlandırıcı olarak kullanılan "ksilitol"ün kalp krizi, inme ve ölüm riskini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın sonucu endişe verici. Az mikarda tüketildiğinde bile kanda yüksek oranda görülüyor. Kalp krizi ve inme riskini yaklaşık iki kat artırıyor. Peki, araştırmanın ayrıntılarında neler var? Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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