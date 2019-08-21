Brad Pitt’in yeni filmi Ad Astra’dan (Yıldızlara Doğru) yeni fragman

Brad Pitt’in Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland ile birlikte rol aldığı son filmi Ad Astra’nın (Yıldızlara Doğru) IMAX (yüksek boyutta ve netlikte) fragmanı yayınlandı. Astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatan filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor. Film, 20 Eylül’de vizyona giriyor.