Paralel Anneler fragmanı

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.
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Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:08| Son Güncelleme : 17.03.2022 - 12:13
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