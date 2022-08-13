Bach'ın eserleri bağlamayla buluştu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ayyıldız, Johann Sebastian Bach'ın ünlü eserlerini bağlama ile buluşturdu. Ayyıldız'ın uyarladığı eserler sosyal medyada sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.
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NTV Haber 13.08.2022 - 01:30| Son Güncelleme : 13.08.2022 - 01:32
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