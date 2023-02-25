İngiliz sanatçı George Butler depremzedeler için çizimleriyle bağış topluyor
Hatay'da depremler nedeniyle meydana gelen yıkımı yerinde takip edenlerden biri de İngiliz sanatçı ve aktivist George Butler'dı. Butler, kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşuyla, insani krizlerin yaşandığı bölgeleri resmediyor ve bu çizimleri satıp geliriyle bağışta bulunuyor. Antakya için de kolları sıvayan George Butler, NTV'ye konuştu.
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