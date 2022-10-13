Queen'den 31 yıl sonra yeni şarkı

Dünyaca ünlü müzik grubu Queen'in daha önce hiç duyulmamış bir şarkısı yayınlandı. 1988'de kaydedilen ama hiç yayınlanmayan şarkı, ses mühendislerinin çabasıyla hayata döndürüldü. Aynı dönem kaydedilen ve yayınlanmayan 6 şarkı daha Kasım ayında albüm olarak piyasa sürülecek.

SANAT HABERLERİ