Ara Güler'in kadrajından arkeoloji

Doğuş Grubu'nun, 4 yıl önce aramızdan ayrılan fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile hayata geçirdiği projenin yeni sergisi Gaziantep'te açıldı. Sanatçı Ara Güler’in kadrajından arkeoloji fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.

Haberler - NTV Haber 15.04.2022 - 01:01 | Son Güncelleme : 15.04.2022 - 01:07

SANAT HABERLERİ