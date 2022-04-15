Doğuş Grubu'nun, 4 yıl önce aramızdan ayrılan fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile hayata geçirdiği projenin yeni sergisi Gaziantep'te açıldı. Sanatçı Ara Güler’in kadrajından arkeoloji fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.
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NTV Haber 15.04.2022 - 01:01| Son Güncelleme : 15.04.2022 - 01:07
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