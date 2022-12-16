New York'taki panolarda Türk izi

New York'ta yerel sanatçıları tanıtmak ve desteklemek için eserlerine reklam panolarında yer verilen sanatçılar arasında ilk kez bir Türk yer aldı. New York'taki panolarda eserleri sergilenen Sanem Altaylı NTV'nin sorularını yanıtladı. Altaylı, dünyanın en tanınmış meydanında Türk Bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduğunu söyledi. Haber: Ata Toper

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