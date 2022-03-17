Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu fragmanı

Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, 'Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.
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Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 11:54| Son Güncelleme : 17.03.2022 - 12:00
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