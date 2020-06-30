Halkın Sanatı/Burdur 30 Haziran 2020

“Halkın Sanatı” bu hafta; tarihi çok eskilere dayanan ve kent halkının bir dönem temel geçim kaynağı olan ‘alaca dokuma’nın merkezi Burdur’daydı.
Halkbank 'ın katkılarıyla Halkın Sanatı, pazar 11.15'te NTV'de

ntv.com.tr 30.06.2020 - 13:10 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 13:19

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