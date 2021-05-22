Alex Rodriguez kozmetik sektörüne girdi

Jennifer Lopez (51) ile Ben Affleck'in (48) 17 yıl sonra yeniden alevlenen aşkı bızlı ilerliyor. Miami'de yaşayan Lopez, cekimleri olan sevgilisi Affleck'i görebilmek icin Los Angeles'a gitti. Lopez'in geçen ay terk ettiği dört yıllık sevgilisi Alex Rodriguez'den beklenmedik bir hamle geldi.Eski sporcu, erkekler için üretilen Hims isimli markanın tanıtımını gerçekleştirdi.

45 yaşındaki Rodriguez, ayna karşısında kapatıcı uygularken verdiği pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Eski sevgilisi Lopez de birkaç saat önce kendi adını taşıyan makyaj markasıyla yaptığı çekimleri paylaşmıştı. Lopez ve Rodriguez birlikteyken ortak olup kadınlara

yönelik bakım markası çıkarmıştı.

Akrep 23. yeni bölüm fragmanı