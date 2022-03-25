Aleyna Tilki, Jared Leto'nun Morbius prömiyerinde

Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı. Prömiyere giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, Leto ile kırmızı halıda poz verdi.

Oyuncuyla kırmızı halıda fotoğraf çekilirken görülen Tilki, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Kırmızı halıda beyaz bir büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih eden Tilki, paylaştığı video ile büyük ses getirdi.



Kırmızı halıda hayranlarıyla poz veren 50 yaşındaki oyuncu, Aleyna Tilki'nin kendisiyle paylaştığı hikaye formatındaki videoyu kendi hesabından da paylaştı.



Prömiyerde mürdüm rengi Gucci bir takım tercih eden oyuncu, göz makyajıyla kendine has tarzını yine yansıtmayı başardı.