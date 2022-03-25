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Aleyna Tilki, Jared Leto'nun Morbius prömiyerinde

Aleyna Tilki, Jared Leto'nun yeni filmi Morbius'un Londra prömiyerine katıldı. Beraber poz veren ikilinin videosunu Leto, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 17:27 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 17:31

Aleyna Tilki, Jared Leto'nun Morbius prömiyerinde

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Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı. Prömiyere giden genç şarkıcı , Leto ile kırmızı halıda poz verdi.

Oyuncuyla kırmızı halıda fotoğraf çekilirken görülen Tilki, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Kırmızı halıda beyaz bir büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih eden Tilki, paylaştığı video ile büyük ses getirdi.

Kırmızı halıda hayranlarıyla poz veren 50 yaşındaki oyuncu, Aleyna Tilki'nin kendisiyle paylaştığı hikaye formatındaki videoyu kendi hesabından da paylaştı.

Prömiyerde mürdüm rengi Gucci bir takım tercih eden oyuncu, göz makyajıyla kendine has tarzını yine yansıtmayı başardı.

Aleyna Tilki, beyaz büstiyeri ve düşük bel pantolonu ile Morbius Londra prömiyerinde Aleyna Tilki, beyaz büstiyeri ve düşük bel pantolonu ile Morbius Londra prömiyerinde

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