Başak Dizer Tatlıtuğ'dan iftira davası

Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip suç duyurusunda bulundu ve bir ay süreyle korunma kararı aldırdı. Ancak olaylar durulmadı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Eliz Arden adlı kişi, sosyal medyada Başak Tatlıtuğ ile Altıntaş'ın eskiden sevgili olduğunu yazdı.



"BU ŞAHSI TANIMIYORUM"



Arden, Tatlıtuğ'un bu ilişkiyi saklamaya çalıştığını da belirtti. Bunun üzerinde Başak Tatlıtuğ, Sinan isimli şahsı tanımadığını, Eliz Arden adlı kişinin sosyal medya hesabından asılsız yorumlarda bulunarak kendisine iftira attığını ifade edip şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



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