Blake Lively'den doğum sonrası ilk fotoğraflar

Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds 2011'de Green Lantern filminin setinde başlayan aşkları 2012'de evlilikle taçlandırdı. 5 yaşında James ve 2 yaşında Inez adında iki kızı bulunan çift geçtiğimiz aylarda üçüncu çocuklarına kavuştu. Medyadan ve gözlerden uzak bir şekilde doğum yapan Lively ve eşi bugüne kadar basına bebekleri hakkında tek bir bilgi sızmasına izin vermedi.

İSMİNİ BİLE GİZLİ TUTUYORLAR

Bebeğinin ismini bile gizli tutan Blake Lively, doğum sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı. New York’taki Dondurma Müzesi'nden fotoğraflar çeken Lively, eğlenceli aile gezilerini hayranları ile paylaştı.

"NEDEN ÇIĞLIK ATTIKLARINI ANLIYORUM"



En büyük kızları James’in 5. yaş günü için pembe dekorasyonu müzeyi tercih eden Lively ve Reynolds’a Bradley Cooper ve iki yaşındaki kızı Lea da eşlik etti. “Şimdi herkesin neden çığlık attığını anlıyorum” diye paylaşım yapan Lively, bu eğlenceli müzeden renkli kareler paylaştı.

Bir fotoğrafta Free People’dan bir elbise ve siyah bot giydiği görülen Lively, fotoğraflardan birinde ise eşi Reynolds ile dondurmalı bir odada kahkaha atarken görüldü. Muz sergisini gezen ve dondurma top havuzunda eğlenen aile, James’in doğum gününü en hareketli şekilde kutladılar.

ÖZEL TUTMAK İSTİYORLAR



Ailenin yeni üyesinin resimlerini paylaşmayan Reynolds ve Lively, çocuklarının hayatlarını özel tutmak istiyorlar. Bebeklerinin ismi konusunda Today Show’da konuşan Reynolds, “Daha söylemedik, orijinal olacağız… İsmindeki tüm harfler sessiz” diyerek espri yapmıştı.