Elif Aksu, El Clasico'yu Vinicius Junior ile kutladı

Adı daha önce PSG'nin yıldızı Neymar ve İrlandalı kafes dövüşçüsü Conor McGregor ile aşk dedikodularına karışan Türk asıllı manken Elif Aksu, hafta sonu El Clasico'yu izlemek için İspanya'daydı.

ARKADAŞIM İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabeu'da tribünden takip eden 27 yaşındaki manken galibeyiti gecenin yıldızı Vinicius Junior ile kutladı.



21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç oyuncu unvanını 19 yaş 233 gün ile Messi'den devralan Vinicius Junior eğlence anlarını Instagram hesabından paylaştı. Brezilyalı yıldızın Elif Aksu için arkadaşım ifadesini kullanması dikkat çekti.