Emily Ratajkowski markasına erkek koleksiyonu da ekledi

Emily Ratajkowski, pandemi dönemirde iç çamaşırı ve mayo markası Inamorata'yı büyütme kararı aldı ve tasarımlarına erkek koleksiyonunu da ekledi.

22.05.2020 - 10:23

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Emily Ratajkowski'nin tek parça konforu

Emily Ratajkowski'nin tek parça konforu

Emily Ratajkowski (28), 2017 yılında saklı kapılar ardında kurduğu ve Instagram'dan tanıttığı iç çamaşırı ve mayo markası Inamorata'yı büyütme kararı aldı. İngiliz-Amerikalı model ve oyuncu pandemi döneminde erkek koleksiyonu da çıkarmaya başladı.

Yeni tasarımlarını yine Instagram'dan tanıtan Ratajkowski, tropikal ada esintili yeni ürünlerinin modelliğini de eşi Sebastian Bear-McClard’a (39) yaptırdı. 110 dolarlık şortların ve 95 dolarlık gömleklerin stoku satışa çıktığı gibi tükendi.

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