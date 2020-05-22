Emily Ratajkowski markasına erkek koleksiyonu da ekledi

Emily Ratajkowski (28), 2017 yılında saklı kapılar ardında kurduğu ve Instagram'dan tanıttığı iç çamaşırı ve mayo markası Inamorata'yı büyütme kararı aldı. İngiliz-Amerikalı model ve oyuncu pandemi döneminde erkek koleksiyonu da çıkarmaya başladı.



Yeni tasarımlarını yine Instagram'dan tanıtan Ratajkowski, tropikal ada esintili yeni ürünlerinin modelliğini de eşi Sebastian Bear-McClard’a (39) yaptırdı. 110 dolarlık şortların ve 95 dolarlık gömleklerin stoku satışa çıktığı gibi tükendi.

