Jennifer Lopez moda dünyasında oyunu değiştiriyor

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, moda evi Coach’un yeni yüzü oldu. Geçen yıla kadar Selena Gomez ve Chloe Moretz gibi yeni nesil sanatçılarla rotasını z jenerasyonuna çeviren Coach'un, Lopez ile ters köşe yapması sıradan bir reklam anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor.



Lopez'in, yarım yüzyılı geride bıraktığı yeni yaşında yılın moda ikonu seçilmesi üzerine de böyle bir anlaşmaya imza atması moda ve bakım dünyasında taşları oynatan değişimin bir yansıması.



Jennifer Lopez son olarak Hustlers (2019) filminde Ramona karakterine hayat verdi

Çünkü, spor, estetik, özel bakım gibi takviyelerle yıllara meydan okuyan orta yaş grubu; markalar için gençlerden çok daha iyi bir müşteri kitlesi haline geldi. Gençlik kavramı değişti; zamanı tersine çeviren 40 yaş ve üstü haline geldi.

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK



Lopez'in, Shakira ile birlikte Super Bowl'da sahne alacak olması da bu değişimin önemli göstergelerinden biri olarak ortada duruyor.

BİR DİĞER ÖRNEK SARAH JESSICA PARKER



Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni reklam kampanyasının yüzü olması da bu tezi destekleyen bir diğer örnek olarak gösteriliyor.



HUSTLERS FİLMİNDEN FRAGMAN