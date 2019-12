Justin Bieber'ın, Selena Gomez ikilemi

Son yıllarda sadece özel hayatıyla gündeme gelen Justin Bieber, 5 yıl sonra yeni albüm çalışmalarını tamamladı. 25 yaşındaki yıldızın yeni şarkılarını 2020'nin ilk günlerinde piyasaya süreceği konuşuluyor.

HAYRAN GAZABI KORKUSU



Bieber, albümünde evlilik hayatına yoğunlaşacağını söylese de menajerleri, bu albüm ile Justin’in hayranlarının gazabına uğramasından korkuluyor.

HAILEY SARSILDI



Bu yüzden menajerlerinin Justin’i daha önce Selena’ya yazdığı bir şarkıyı albümüne eklemesi için zorladığı iddia edildi. Justin’in şarkıyı albüme almaya hazırlandığı ve bu durumun Hailey’i çok sarstığı konuşuluyor.

GOMEZ'İN BAŞARISI GÖZ KORKUTUYOR

Menajerleruin en büyük korkularında biri de Selena Gomez'in Sözleri Justin Bieber'a mesaj olarak yorumlanan ve 24 saatte 21 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Lose You To Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) ile yakaladığı başarı.

AYNI DÖNEME DENK GELECEK

Gomez, 2019 yılında çıkardığı ilk solo single projesiyle müzik tarihinde Billboard ve Rolling Stones'da aynı anda birinci sıraya yerleşen ilk sanatçı olma başarısı göstermişti. Üstelik Selena Gomez yeni albümü Rare'i 10 Ocak’ta yani hemen hemen Justin Bieber ile aynı dönemde piyasa çıkartacak.