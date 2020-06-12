Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e: Herkes sussun, sen konuş

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu, Instagram'dan paylaştığı siyah-beyaz fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla paylaştı.

KAYITSIZ KALAMADI



27 yaşındaki oyuncunun 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Kadir Doğulu ise bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

"BANA ÖYLE KAPILAR AÇIYORSUN Kİ..."

Doğulu, fotoğrafın altında "Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm" yazdı.



SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI