Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 haziran günü yarışmacıya yöneltilen 60 bin TL değerindeki Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun cevabı ve bölüm ayrıntıları...

02.06.2020 - 12:07

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Hababam Sınıfı sorusu damga vurdu.  Spor eğitmeni Canan Taşsinar, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde 60 bin liraLık soruya kadar gelmeyi başardı.

Geceye "Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinin tümünde rol alan kimdir?" sorusu damga vurdu.

Çift joker hakkını kullanan yarışmacı, ilk olarak Kemal Sunal şıkkını sonra Münir Özkul cevabı seçti ancak elenmekten kurtulamadı.  Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir? sorusunun doğru cevabı Sıtkı Akçatepe olacaktı.

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Canan Taşsinar yarışmacadan 15 bin lira ödülle ayrıldı.

Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir?

A- Münir Özkul

B- Sıtkı Akçatepe

C- Şener Şen

D- Kemal Sunal

Cevap: Sıtkı Akçatepe

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