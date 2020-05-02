Kylie Jenner doğum odasına bile cep telefonuyla girmiş

Amerikan Forbes dergisi tarafından bu yıl ikinci kez servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, kızı Stormi'nin babası Travis Scott'ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.



Jenner, 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü için yayınladığı fotoğrafların altına "Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek... En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum" notu düştü.

173 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'ın yayınladığı fotoğrafların arasında bir tanesi özellikle dikkat çekti. Jenner'ın doğum odasında bile elindeki cep telefonuyla sosyal medya için çekim yaptığı görüldü. Kylie Jenner'ın paylaşımı kısa sürede 14.4 milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.