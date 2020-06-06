Sefirin Kızı 15 haziranda ekrana dönüyor

Star TV’nin milyonları ekran başına kilitleyen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizisi Sefirin Kızı, ekrana geri dönüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımıyla Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni bölümüyle 15 Haziran’da izleyicisi ile buluşacak.

06.06.2020 - 10:07

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Sefirin Kızı özel bölümüyle pazartesi Star’da

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Muğla’nın büyüleyici atmosferinde çekimlere başlayan ekip ekrana dönmek için gün sayarken Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’dan geldi. Ekranın en beğenilen çiftti olan oyuncuların heyecanı objektiflere de yansıdı. Sancar ve Nare’nin yürek yakan aşkları, merak dolu gelişmelerle Star TV’de.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Sefirin Kızı; Nare’yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer), Beren Gençalp (Melek) gibi isimler yer alıyor.

Sefirin Kızı, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Star’da.

SEFİRİN KIZI ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

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