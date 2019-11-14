Serenay Sarıkaya terlikle objektiflere takıldı

Oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinin çıkışında karşısında kalabalık basın gurubunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"BU KADAR KALABALIK OLMADINIZ"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlere, "Siz büyük organizasyonlar harici bu kadar kalabalık olmazdınız" diyerek şaşkınlığını dile getiren Serenay Sarıkaya, gazetecilerle sohbet etti.

"OYUN 45 GÜN ARAYA GİRDİ"



Alice Müzikali﻿​'ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'a asker uğurlaması yaptıklarını söyleyen Sarıkaya, "Oyun sonrası hep beraber kutlama yapıp öyle gönderelim dedik. Hem de oyun 45 gün araya girdi. Onun için eğlendik" ifadelerini kullandı.



"TELEVİZYONU ÇOK ÖZLEDİM"



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" dedi. Sarıkaya, bir süre daha müzikale devam edeceğini dile getirdi.

Sarıkaya'nın terlikleri Fransız markası Louis Vuitton'a ait

"ÇIKARMAK İSTEMİYORUM"



Terlikle dışarı çıkması dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu "Terliklerim o kadar rahat ki hiç çıkarmak istemiyorum. Evden böyle fırladım" dedi.

