Sharon Stone’a 38 yaş küçük sevgili: Rapçi RMR’yle aşk yaşıyor

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, yeni bir aşk iddiasıyla ABD medyasının gündeminde. 63 yaşındaki oyuncunun adı kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile anılıyor.

LOS ANGELES AŞIKLARI



Page Six’in haberine göre ikilinin arasında geçtiğimiz aylarda sosyal medyada başlayan iletişim kısa sürede ilerledi. Sık sık Los Angeles’ta birlikte görüntülenen Stone ve RMR’nin, son dönemin gözde mekanlarından Delilah and The Highlight Room’a gidip doyasıya eğlendikleri iddia edildi.

DRAKE ŞARKISIYLA TAKILIYORLAR



Çiftin yeni başlayan ilişkisiyle ilgili ismini vermeden Page Six’e konuşan bir kaynak, “Kesinlikle bir genç kız gibi bir yaz geçiriyor. Drake’in şarkıcısı PND ile birlikte takılıyorlardı. Şişeler patlatıp sarmaş dolar dans ediyorlardı. Chris Brown da oradaydı” dedi.



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