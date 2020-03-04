Sophie Turner: Joe Jonas'ın pislik olduğunu sanıyordum

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game of Thrones'taki (Taht Oyunları) Sansa Stark rolüyle 'Kuzeyin Kraliçesi' diye anılan, yeni dizisi Survive'da canlandıracağı Jane karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sophie Turner, gerçek hayatta da tam bir soğuk nevale olduğunu söyledi.

"ÖNYARGILARIM VARDI"

Elle dergisine verdiği röportajda eşi Joe Jonas ile tanışma hikayelerini anlatan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta tam bir onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etti.

"BULUŞMAYA ARKADAŞLARIMLA GİTTİM"

Mayıs ayında evlendiği Jonas Brothers grubunun solisti Joe Jonas hiçbir zaman öyle büyük hayranı olmadığını söyleyen Turner, eşiyle ilk randevusuna kendini güvende hissetmek için erkek arkadaşlarıyla gittiğini açıkladı. Turner, ifadelerinde daha da aşırıya kaçarak "Ondan nefret ediyorduk" dedi.

Turner'ın, Penelope karakterine hayat vereceği yeni filmi Broken Soldier'ın çekimleri tamamlandı

"KORUMALARIYLA GELECEĞİNİ SANIYORDUM"



İlk kez Londra'da bir barda buluştuklarını söyleyen genç oyuncu, Jonas'ın korumalarıyla geleceğini zannettiğini de söyledi.