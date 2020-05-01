Yolanda Hadid: Büyükanne olacağım

Zayn Malik'le birlikte olan süper model Gigi Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddiaları ilk kez doğrulandı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan 25 yaşındaki Gigi'nin annesi Yolanda Hadid, aile adına sessizliğini bozdu ve heyecanını paylaştı.

DOĞUM EYLÜL AYINDA

56 yaşındaki eski model "Tabii ki çok heyecanlıyız. Özellikle annemi bu kadar yakın zamanda kaybettikten sonra Eylül ayında büyükanne olmak için heyecanlıyım, ama bu hayatın güzelliği, bir ruh bizi terk ediyor ve yeni bir tane geliyor. Kendimizi çok kutsanmış hissediyoruz" dedi.

ÇİFTLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORUZ

Bella ve Zayn ile birlikte, geçen hafta Gigi'nin 25. doğum gününü kutladıkları söyleyen Yolanda Hadid zamanlarının çoğunu çiftlikte geçirdiklerini belirtti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gigi Hadid ise Zayn Malik ile bebek bekledikleri iddiaları ortaya atıldığından beri sosyal medyada aktif durumda, ancak henüz konu hakkında bir paylaşımda bulunmadı.

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