Borsa faiz indirimini mi bekliyor?

Borsa endeksi dün yüzde 1,58 düşüşle 8850 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Son gelen alımların kalıcı olamadığı görüldü.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Yurt içinde pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek. Burada yaşanacak bir düşüş eğiliminin borsa üzerinde olumlu etki etmesi beklenebilir.

ABD seçimleri ve Fed'in faiz kararı da kritik rol oynayacak. Analistlere göre 8.850 seviyesi kritik. Bu seviyeyi aşağı yönlü kırması durumunda 8.700 seviyesine doğru satış baskısının hız kazanması bekleniyor.

BORSADA AYLIK KAYIP YÜZDE 10'A YAKIN

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlamasıyla borsada yeniden bir artış trendi başlayacağı öngörülüyor.

Endeks, tarihi zirve seviyesi olan 11 bin 245 puanı test ettiğinden bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Temmuzdan bu yana yukarı ivmenin zayıflamasında küresel gelişmelerin yanı sıra yatırımcıların borsaya rakip mevduat faizi, altın gibi getiri araçlarına yönelmesi, yurt içinde zayıf gelen bilançolar, yabancı yatırımcı ilgisinin beklenen ve istenilen seviyede gelmemesinin de etkili olduğu gözlemleniyor.

Bugün piyasaların yakından takip ettiği diğer önemli konu da S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını açıklayacak. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyor. Bu da Türkiye için pozitif bir değerlendirme olabilir.

Analistlere göre karar piyasa fiyatlamasını çok etkilemeyecek. Eğer kredi not görünümü durağan olup pazartesi günü enflasyon beklenti üzeri gelirse borsada 8.700 desteği aşağı kırılabilir. Bu bakımdan S&P kredi not görünümünü nasıl belirleyeceği yakından takip ediliyor.

BORSA FAİZ İNDİRİMİNİ Mİ BEKLİYOR?

Türkiye borsasının genelinde döviz bazlı hareketlerin öne çıktığını belirten analistler, döviz nereye borsanın da o yönü takip ettiğinin altını çiziyor. Faizlerde daha kalıcı düşüşler başlamadan borsada genel bir trend yükselişinden bahsedilemeyeceği ifade ediliyor.