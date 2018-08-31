Günün öne çıkan 10 haberi (31 Ağustos 2018)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BATI'NIN EKONOMİK TEHDİTLERİ BİZİ SİNDİREMEZ

Balıkesir'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolarla asla diz çöktüremezler. Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de kararlı olun. Batı'nın ekonomik tehditleri bizi sindiremez" dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler.