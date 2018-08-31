Günün öne çıkan 10 haberi (31 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
31 Ağustos 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BATI'NIN EKONOMİK TEHDİTLERİ BİZİ SİNDİREMEZ
Balıkesir'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolarla asla diz çöktüremezler. Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de kararlı olun. Batı'nın ekonomik tehditleri bizi sindiremez" dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler.
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2- BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE AKHİSARSPOR'UN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın grupları ve rakipleri belli oldu.
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3- YOĞURT KRALI HAMDİ ULUKAYA'NIN ESKİ EŞİ AYŞE GİRAY KAÇIRILDI
ABD'nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray, iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Polisler tarafından kaçarken yakalanan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme zanlıların 150 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
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4- TOPLU TAŞIMADA YER VERME KAVGASI: KÜFÜR EDİP KADINA SALDIRDI
Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına bir yenisi de Ankara'dan geldi. Nazan Bozkurt isimli kadın toplu taşıma aracında tacize uğradı. Nazan Bozkurt konuyla ilgili kişişel Facebook sayfasında video paylaştı.
Bozkurt, "Cezasız kalan suç kadar suçluya cesaret veren bir şey yoktur" notuyla yaptığı paylaşımda "Biri bacağımı dürttü, tanıdık biri mi diye kafamı kaldırdığımda kalk şu kadına yer ver dedi" açıklamasında bulundu.
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5- SINIR KAPILARINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
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29 Ağustos 2018 sabahında dolar güne 6,2850 lira seviyesinden başladı.
Dolar/TL'de 6 liranın üzerinde dalgalanma devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 6,43 civarında işlem görüyor.
Euro/TL 7,48'in üzerinde hareket ediyor.
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7- ÖSYM, YKS TERCİH SONUÇLARINI AÇIKLADI
YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.
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8- HANGİSİ SENİ DAHA ÇOK KORKUTUYOR?
Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.
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9- FERZAN ÖZPETEK VE CEM YILMAZ'A YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Bu yılki teması insanlık olarak belirlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a verilecek. 55 filmin yarışacağı festival, 29 Eylül-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.
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10- EMMY ROSSUM (FİONA) SHAMELESS’TAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Popüler Amerikan komedi-dram dizisi Shameless’ta (Utanmaz) Fiona Gallagher karakterine hayat veren Emmy Rossum, diziden ayrıldığını duyurdu.