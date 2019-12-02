Joker 2'de Batman adayı Bradley Cooper

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı, bir milyar dolarlık hasılatıyla milyar dolar kulübüne giren ilk 18 yaş sınırlı film olarak sinema tarihine geçen Joker’den kafa karıştıran devam filmi haberleri gelmeye devam ediyor.

DC çizgi romanlarından uyarlanan yeniden çevrimin tek film olarak kalacağı söylense de izlenme rekorları kırmasının ardından devam halkası için iddialar da sürüyor.



Joker 2 için görüşmelerini sürdüren yönetmen Todd Phillips’in yeni filmde ilkinden farklı olarak Batman'a yer vereceği konuşuluyor. İlk kez yardımcı rolde olacak Batman için düşünülen isim ise Bradley Cooper. 44 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı ve görüşmeleri devam ettiği öne sürüldü.



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