Acil serviste başhekim ile doktor arasında gergin anlar

Balıkesir’deki Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Başhekim ile acil sağlık hizmeti dışında grev yapan doktorlar arasında tartışma çıktı. Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli, doktorların görev başına dönmesini istedi. Doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda alınan grev kararına uyduklarını söyleyince tartışma büyüdü. Başhekimin bir doktoru kastederek güvenlik görevlilerine söylediği ‘‘Şunu hemen paketleyin, hemen alın’’ sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 11:22 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 12:16

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