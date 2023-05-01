Adım Adım Sağlık (1 Mayıs 2023)

Göz hastalıklarında lazer tedavisi ne zaman tercih edilmeli? Akıllı lensler ne zaman kullanılmalı? Bebek ve çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklar neler? Yenidoğanlarda görülen gelişim bozuklukları nelerdir? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı soruyor, Doç. Dr. Tolga Biçer ve Doç. Dr. Şafak Karaçay yanıtlıyor. ‘Adım Adım Sağlık’ Pazar 16.15’te NTV’de....
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.