Adım Adım Sağlık (6 Kasım 2022)

Fibromiyajli nedir? Kalp damarları neden tıkanıyor? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı sordu, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan ve Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Saide Aytekin yanıtladı. Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde “Adım Adım Sağlık” her pazar NTV’de
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