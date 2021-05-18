‘‘Aşı efsanelerine inanmayın’’

Uzmanlar virüs aşısıyla ilgili olumsuz haberler, özellikle de sosyal medyada yayılan dedikodular için uyarıda bulundu. Bu tarz haberlerin insanları aşı karşıtı olmaya ittiğine dikkat çeken kardiyolog Doç.Dr. Muhammed Keskin, ‘‘Aşıdan sonra tansiyon veya şeker hastası olmazsınız. Kalp krizi riski de yok denecek kadar az. Alerjik tepki olabilir, bu tolere edilebilir. Kas ağrısı olabilir, bende de oldu. Aşıya dair bir iddia duyduğunuzda mutlaka araştırın’’ dedi. (Haber:Deniz Tüysüz)
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NTV 18.05.2021 - 16:27| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 17:34
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