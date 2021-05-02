Aşıda 3. doz ne zaman yapılmalı?

Uzmanlar salgın devam ettiği sürece üçüncü doz aşının da yapılması gerektiği görüşünde... Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bşk. Prof.Dr. İsmail Balık, üçüncü doz aşıya ‘hatırlatma dozu’ demenin daha doğru olduğunu söyledi ve ‘‘Hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağı aşıdan aşıya değişir. İnaktif aşılarda bu süre daha kısa olmalı. Örneğin, Sinovac aşısında hatırlatma dozunu 2. dozdan 6 ay sonra yapmamız gerekirken BioNTech aşısında 1 ya da 2 yıl sonra yapmak yeterli olacaktır.’’ dedi.
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NTV 02.05.2021 - 16:05| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 16:19
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