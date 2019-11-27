Avrupa Genç Araştırmacılar Programı'na seçilen Türk doktor, NTV'ye konuştu
Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO- European Moleculer Biology Organization) Genç Araştırmacılar Programı’na seçilen ilk Türk bilim insanı oldu. Doktor Karalar, bu başarıyı nasıl elde ettiğini NTV'ye anlattı. (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
27.11.2019 - 12:23| Son Güncelleme : 27.11.2019 - 12:24
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