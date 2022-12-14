Avrupa'yı alarma geçiren bakteri

"Strep A" adı verilen bakteri, Avrupa'da 15'ten fazla çocuğun ölümüne neden oldu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bakteriyle ilgili mutasyon iddiaları da gündemde. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Profesör Doktor Ergin Çiftçi, Türkiye'de de bu bakteri nedeniyle tedavi gören çocukların olduğunu söyledi. Çetin, "Bu durum şaşırtıcı değil. Halkımız paniğe kapılmamalı. Tedavisi son derece kolay" dedi. Haber: ÖYKÜ TÜCCAR
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