Bir ayda corona virüs nedeniye 5 bin 55 ölüm

Corona virüs nedeniyle ocak ayında 5 bin 55 kişi hayatını kaybetti. Bir ay içinde 2 milyondan fazla kişiye de corona virüs teşhisi koyuldu. Üstelik yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, ‘‘Toplumda birden bire pandemi bitti, bitiyor algısı yayıldı. Bu iş bitti algısı olamaz çünkü ölüm sayıları ortada. Maalesef şubatın ilk 15 günü ölüm sayıları artmaya devam edecek’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)

Haberler - NTV 01.02.2022 - 17:04 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 17:49

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