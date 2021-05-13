Sinovac aşısı gerçek hayat verileri paylaşıldı

Çin'in sinovac aşısını kullanan ülkelerden biri de Endonezya. Endonezya Sağlık Bakanlığı aşıya ilişkin yeni verileri açıkladı. Buna göre aşı covid 19'a bağlı ölümleri yüzde 98 önlüyor. Aşı sadece ölümden korumuyor. Semptomatik enfeksiyon, hastaneye yatış ve ağır hastalıktan da yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlıyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 13.05.2021 - 16:41 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 16:55

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